Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В Ростовской области к полудню 1 июля избирательные участки посетили 2 млн 213 тыс. 23 жителя региона с правом голоса. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Явка на 12:00 мск в Ростовской области составила 69,02%. Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ продолжится до 20:00 мск.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону с 8:00 мск приступили к работе 2 тыс. 613 избирательных участка. В период досрочного голосования нарушений не зафиксировано.

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