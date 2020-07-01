Загреб, , 18:56 — REGNUM 1 июля Еврокомиссия приняла решение об открытии границ с 15 странами. В связи с высоким числом выявляемых случаев заражения коронавирусом в этот список не вошла Северная Македония.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с учетом данного списка Хорватия приняла решение об открытии границ для соседних Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Косово, в то время как для граждан Северной Македонии сохранилась необходимость пребывания на двухнедельном карантине после въезда в страну.

За последний месяц эпидемиологическая обстановка в Северной Македонии ухудшилась, ежедневно выявляется свыше 100 новых случаев заражения, при этом каждый день умирает несколько человек с диагнозом COVID-19.

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