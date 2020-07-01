Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Задержанный в Петербурге утром 1 июля предполагаемый убийца пожилой женщины в парке Александрино оказался 45-летний мужчиной, ранее судимым за грабеж. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, сегодня удалось задержать предполагаемого злоумышленника, который напал на 75-летнюю женщину в парке неделю назад и несколько раз ударил ее ножом в живот ради содержимого сумочки. Женщина погибла. Задержать преступника удалось только после того, как он напал на очередную жертву в другом конце города, в Калининском районе. В этот раз пострадавшая осталась жива.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД была установлена личность мужчины, им оказался 45-летний Андрей М., уроженец Ленинградской области, ранее судимый за совершение грабежей», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также его будут проверять на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

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