Омск, , 13:37 — REGNUM В Омской области за сутки подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 июля в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в регионе по состоянию на 1 июля коронавирус выявлен у 3701 человека. Выздоровели 2064 человека, в том числе 109 за последние сутки.

В Омской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов выросло до 33.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области масочный режим продлили до 30 июля.

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