Донецк, , 14:33 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин снял запрет на выезд из Республики в Россию и Луганскую Народную Республику. Соответствующий указ лидера ДНР (№208) был опубликован 30 июня пресс-службой главы государства.

Согласно указу Пушилина, вносятся изменения в указ №57 от 14 марта «О введении режима повышенной готовности». Согласно пункту 7 новой редакции указа разрешается выезд в Россию и ЛНР лицам, у которых там имеется постоянная или временная регистрация, лицам осуществляющим грузовые перевозки и тем, кто сопровождает груз на грузовом транспорте, а также тем, кто имеет уважительные причины для выезда. В качестве таковых названы служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть родственника, который проживает за пределами Республики (с предъявлением документа, подтверждающего степень родства). Также выехать в РФ и ЛНР смогут лица при наличии иных вынуждающих обстоятельств, о чем будет приниматься решение в Штабе по предотвращению завоза и распртсранения коронавируса.

Отметим, в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина 30 июня был опубликован указ №209, согласно которому был отменен запрет на выезд и ДНР широкого круга лиц, в который входили руководители государственных органов, государственные служащие, главы и сотрудники местных администраций, руководители и работники государственных корпораций и государственных концернов.