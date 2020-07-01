Киев, , 13:32 — REGNUM Показатель заболеваемости COVID-19 на Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.

Об этом было заявлено на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса при участии президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что показатель в 60 больных людей на 100 000 населения — это лимит, при котором надо усиливать карантинные ограничения, как на уровне страны, так и уровне и отдельных областей.

Зеленский тему усиления карантинных ограничений обошел, но заявил, что в стране и уровень задействования ИВЛ-ов, и уровень смертности довольно низкий.

«Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%», — сказал президент.

На совещании в очередной раз было заявлено, что власти Украины готовятся ко второй волне эпидемии.

Ранее сегодня на брифинге глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что введение жестких карантинных ограничений возможно только при значительном усложнении ситуации.

«Это когда медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19… При обострении ситуации, у нас могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин», — отметил он.