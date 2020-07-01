Красногорск, , 13:22 — REGNUM Акты гражданского состояния, в том числе браки, в Подмосковье с 1 июля будут регистрировать как и до введения режима самоизоляции. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, региональные ЗАГСы возобновляют оказание услуг в полном объеме. Ранее они регистрировали только рождение и смерть или проводили записи актов гражданского состояния в ситуации, ставящей под угрозу жизнь и здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области вновь разрешено проводить репетиции творческих коллективов.

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