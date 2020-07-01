Москва, , 13:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что еще рано открывать международные рейсы, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

«Открытие международных рейсов преждевременно. Особенно в зарубежные курорты. Пандемия не кончилась, вирус свирепствует по всей планете, и надо быть предельно осторожными. Но кому-то деньги застилают глаза», — отметил Жириновский.

Если мы откроем рейсы за рубеж сейчас, то нам снова привезут эту заразу, и тогда осенью и зимой мы опять будем сидеть на карантине, рассуждает парламентарий.

Вместе с тем накануне глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство допускает возобновление полетов в страны СНГ раньше, чем в дальнее зарубежье. Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не назвал.