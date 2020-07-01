Приштина, , 17:34 — REGNUM 50 депутатов и членов администрации самопровозглашенного Косово, вступавших в контакт с носителями коронавируса, прошли обследование 1 июля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, тестирование было произведено в связи с тем, что глава парламентской фракции Демократической лиги Косово Арбен Гаши и секретарь парламента Косово Исмет Красничи оказались носителями коронавируса.

На данный момент на территории Косово выявлено 2878 случаев заражения коронавирусом. Скончался 51 пациент. 1577 уже излечились.

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