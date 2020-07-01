Красногорск, , 13:20 — REGNUM С 1 июля творческие коллективы смогут проводить в Подмосковье репетиции. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ.

Так, вновь стали возможны репетиции коллективов в организациях, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, досуга, спорта. Также возобновляется работа кружков и образовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля МФЦ Подмосковья вернулись к обычному режиму работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Для посещения МФЦ в Подмосковье больше не нужно записываться