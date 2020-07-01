Кишинёв, 1 июля 2020, 13:55 — REGNUM В посольстве России в Молдавии проходит голосование по поправкам в Конституцию России, участок для голосования открылся в 8:00, сообщается в пресс-службе дипломатического представительства Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что участок открылся «без инцидентов», а голосование граждан РФ, проживающих в Молдавии, проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее участок для голосования по поправкам в российскую Конституцию, открылся в Киеве.