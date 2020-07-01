Челябинск, , 12:59 — REGNUM В Челябинске телебашня снова будет подсвечена в цвета российского флага. Акция пройдёт 1 июля, сообщили журналистам в горадминистрации.

Огнями она засияет с 21:00 до 24:00 по местному времени. Акция приурочена ко всероссийскому голосованию по изменению Конституции.

Ранее телебашня зажглась цветами триколора вечером 30 июня. А перед этим огни включали ко Дню России. Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Сегодня, 1 июля, основной день этого голосования.