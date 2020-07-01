Москва, , 13:02 — REGNUM С 1 июля работа МФЦ в Московской области вернётся к своему обычному режиму. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ.

В частности, посещение многофункциональных центров Московской области будет возможно без предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля граждане смогут пользоваться городской и инфраструктурой в парках и общественных местах Московской области без каких либо ограничений.

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