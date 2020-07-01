Улуг-Хемский район, Тува, , 12:51 — REGNUM В Туве на голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию России к 15:00 пришли 88,2% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.

В абсолютных цифрах в республике проголосовали 172,4 тыс. избирателей из 195,3 тыс. жителей с правом голоса.

В семи районах явка превысила 95%. Лидером остаётся Улуг-Хемский район, где к этому часу на избирательные участки пришли 96,1% местных жителей. Наименее активными остаются жители Бай-Тайгинского района, где успели проголосовать чуть более 79% избирателей.

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