Москва, , 12:49 — REGNUM С 1 июля прогулки и занятия спортом в Московской области вновь разрешены без каких-либо ограничений. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ.

Согласно документу, гражданам вновь разрешено гулять на детских и спортивных площадках. Кроме того, в парках культуры и отдыха и других местах массового посещения разрешается использовать объекты инфраструктуры городских округов.

Таким образом с 1 июля жители и гости Подмосковья смогут сидеть на скамейках, отдыхать в беседках, заниматься на тренажёрах и спортивных брусьях в общественных местах.

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