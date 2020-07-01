Киев, , 13:06 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в рядах ВСУ, сообщили 1 июля в пресс-службе командования медицинских сил вооруженных сил Украины.

Из числа инфицированных трое военнослужащих находятся на лечении в медицинских учреждениях, еще четверо военнослужащих и двое работников ВСУ лечатся в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Состояние всех инфицированных — удовлетворительное.

В ведомстве также напомнили, что на текущий момент в ВСУ 187 человек болеют COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 312 человек, скончались — пять человек.