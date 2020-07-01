Владимир, , 12:40 — REGNUM Во Владимирской области 1 июля подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по шесть выявлено в Гусь-Хрустальном и Вязниках, по четыре — во Владимире, Петушках, Камешково и Юрьев-Польском, по три — в Александрове, Киржаче, Кольчугино и Коврове, по два — в Меленках, Собинке и Суздале.

Всего в области зарегистрировано 4408 носителей вируса: 817 — во Владимире, 689 — в Гусь-Хрустальном, 530 — в Петушках, 377 — в Муроме, 346 — в Александрове, 313 — в Коврове, 263 — в Собинке, 199 — в Вязниках, 186 — в Юрьеве-Польском, 145 — в Кольчугино, 123 — в Судогде, 112 — в Киржаче, 86 — в Меленках, 74 — в Суздале, 62 — в Камешково, 37 — в Радужном, 31 — в Красной Горбатке, 18 — в Гороховце.

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