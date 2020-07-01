Одинцово, Московская область, 1 июля 2020, 12:39 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.
Воробьев вместе с супругой проголосовали в Одинцовском городском округе Подмосковья. При этом он заявил о высокой явке на участке в регионе.
Он назвал голосование важным событием.
«Хотел бы поблагодарить жителей Подмосковья, мы очень хорошим темпом шли всю неделю, жители голосовали, находили возможность, время, чтобы отдать свой голос», — заявил Воробьёв.
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