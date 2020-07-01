Одинцово, Московская область, , 12:39 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.

Воробьев вместе с супругой проголосовали в Одинцовском городском округе Подмосковья. При этом он заявил о высокой явке на участке в регионе.

Он назвал голосование важным событием.

«Хотел бы поблагодарить жителей Подмосковья, мы очень хорошим темпом шли всю неделю, жители голосовали, находили возможность, время, чтобы отдать свой голос», — заявил Воробьёв.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области проголосовали 55,75% избирателей