Курск, , 12:29 — REGNUM В Курской области 1 июля зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 35 женщин и 23 мужчин. Заразился один подросток в возрасте от 15 до 17 лет, три человека в возрасте от 18 до 29 лет, 15 человек от 30 до 49 лет, 19 человек от 50 до 64 лет и 20 человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5138 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1862 пациента: 114 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 81 — в Курской городской больнице № 6, 60 — в городском клиническом родильном доме, 71 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 35 — в Железногорской городской больнице № 1. 1501 человек с положительными тестами находится дома под наблюдением медиков.

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