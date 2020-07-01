Москва, , 12:19 — REGNUM Тем водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить садиться за руль каршерингового автомобиля. Об этом сегодня, 1 июля, заявил глава ГИБДД Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и факты».

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путём запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулём», — заявил Черников.

Он предложил каршеринговым компаниям создать свою базу нарушителей и на ее основе запрещать злостным нарушителям краткосрочную аренду автомобилей.

Кроме того, каршеринговые компании могут наладить систему запросов в ГИБДД для проверки конкретных автомобилистов на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.