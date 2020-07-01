Кемерово, , 12:15 — REGNUM В Кемеровской области, по данным регионального гидрометцентра, с 1 по 5 июля ожидается аномально-жаркая погода с максимальными температурами до +30 °С и выше.

В кузбасском управлении МЧС РФ просят жителей региона быть предельно внимательными к своему здоровью в период жары.

«Чтобы избежать теплового удара не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень. Постарайтесь свести к минимуму нахождение в общественном транспорте, — советуют в ведомстве. — Жара и духота в замкнутом пространстве могут спровоцировать головокружение и обмороки, а инфекции в подобных условиях распространяются гораздо быстрее и живут гораздо дольше, чем в осеннюю слякотную погоду или в зимние холода».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, завтра, 2 июля, в Кемеровской области ожидается +28…+33 °С, местами +22…+27 °С.