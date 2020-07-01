Севастополь, , 12:08 — REGNUM Новых носителей коронавируса в Севастополе за минувшие сутки не выявлены, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе правительства города.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 235 человек. В настоящий момент в стационарах находится 42 человека. Выздоровел 181 человек, четыре человека умерло», — уточнили данные статистики в пресс-службе.

На утро 1 июля в больницах города остаются 203 пациента, дома под наблюдением медиков — 696 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля прекращена работа пунктов пропуска на въезде в Севастополь.