Оренбург, , 12:05 — REGNUM Председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков поддержал поправки к Конституции России. Он принял участие в голосовании 1 июля и призывал исполнить свой гражданский долг всех тех, кто еще этого не сделал.

Лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков принимает участие в голосовании Fporen.ru

«Я сегодня отдал свой голос за поправки — за будущее нашей страны, за достижения в социальной сфере. Новая редакция Конституции фиксирует уважение к трудящемуся гражданину на уровне государственной идеологии, закрепляет размер МРОТ не ниже прожиточного минимума, предусматривает индексацию пенсий. Это то, за что на протяжении многих лет боролись профсоюзы», — сказал Ярослав Чирков.

Стоит отметить, что среди 3,5 тыс. наблюдателей на участках для голосования работает более 200 профсоюзных лидеров. Напомним, с 25 по 30 июля прошло досрочное голосование, а 1 июля проходит основное голосование по поправкам к Конституции России. В Оренбуржье явка к полудню 1 июля составила 65,06%.