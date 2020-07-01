Иваново, , 11:59 — REGNUM 70 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе 1 июля.

«По состоянию на 1 июля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрирован 4761 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 70 диагнозов)», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе выписаны с выздоровлением после коронавируса 2967 пациентов. Число жертв коронавируса выросло до 45 — данные по одному случаю появились за последние сутки.