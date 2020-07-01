Южно-Сахалинск, , 11:47 — REGNUM В Сахалинской области на 18:00 по местному времени (10:00 мск) явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 65,09%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме области.

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За два часа до закрытия избирательных участков активнее всего по поправкам к Конституции РФ проголосовали жители Южно-Курильска — 90,16%. Высокая явка и в Курильске — 76,85%.

Самая низкая явка избирателей на Сахалине в Долинском районе — 49,55%.

В региональной столице — Южно-Сахалинске — проголосовали по поправкам к Конституции 70,32% избирателей.

На выборах президента РФ в 2018 году явка избирателей на Сахалине на 18:00 составила 56,61%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 20:00 по местному времени (11:00 мск) закрылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Комиссии приступили к подсчету голосов.