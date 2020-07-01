Томск, , 11:46 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 июля в администрации региона.

У 40 человек нет симптомов, у восьми диагностирована пневмония, у пяти наблюдаются признаки ОРВИ.

55 человек за сутки выздоровели.

Всего в Томской области по состоянию на 1 июля коронавирус выявлен у 2307 человек. 1134 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Томской области скончались 14 пациентов с коронавирусом.

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