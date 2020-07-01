Симферополь, , 11:43 — REGNUM 70,33% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию на 10:00 1 июля, данные опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Более 80,8% избирателей проголосовали в Алуште, также в лидерах Армянск (почти 78,2%) и Черноморский район — более 77%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму сформировано 27 территориальных и 1165 участковых избирательных комиссий, в списках избирателей 1 млн 499 тыс. 112 человек. На утро 1 июля сообщалось, что проголосовали уже более миллиона избирателей.

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