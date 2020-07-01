Салехард, , 11:43 — REGNUM На Ямале по поправкам к Конституции РФ 1 июля к полудню проголосовали 73,87% от общего числа избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

В целом к 12:00 (10:00 мск) проголосовали 272 389 человек.

Самая высокая явка отмечена в Красноселькупском районе — 90,90% от общего числа избирателей, в Ямальском районе — 88,83%, Приуральском районе — 83,35%. Среди городов по явке лидирует Муравленко, где проголосовали 77,17% от общего числа избирателей.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ продлится 1 июля до 20:00 по местному времени.