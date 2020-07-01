Рязань, , 11:39 — REGNUM За прошедшие сутки ещё 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Рязанской области, сообщили 1 июля в региональной оперативной рабочей группе. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет.

С начала пандемии в Рязанской области выявили 5237 носителей коронавируса. Ещё 40 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.

В лечебных учреждениях региона находятся на лечении 369 пациентов, в том числе четверо детей.