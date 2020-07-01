Салехард, 1 июля 2020, 11:33 — REGNUM На Ямале в больнице Нового Уренгоя за сутки скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Умершие — это мужчины 52 и 57 лет. Они были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело.
Всего на Ямале на 1 июля у пациентов с COVID-19 зафиксировано 39 летальных исходов болезни.