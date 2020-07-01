Салехард, , 11:33 — REGNUM На Ямале в больнице Нового Уренгоя за сутки скончались двое пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Умершие — это мужчины 52 и 57 лет. Они были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело.

«У обоих пациентов заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью. У пациента 52 лет заболевание протекало на фоне имеющейся кардиологической патологии. К сожалению, интенсивная терапия не оказала ожидаемого эффекта», — отметила Татьяна Бучкова.

Всего на Ямале на 1 июля у пациентов с COVID-19 зафиксировано 39 летальных исходов болезни.