Рязань, , 11:32 — REGNUM Смерть пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрирована в Рязанской области за минувшие сутки, сообщает региональная оперативная рабочая группа. Скончалась женщина 61 года.

Пациентка находилась на лечении в одной из рязанских больниц, имела сопутствующие хронические заболевания. Окончательно причина смерти будет установлена после патологоанатомического и гистологического исследований.

В тяжёлом состоянии в рязанских стационарах находятся 34 пациента, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.