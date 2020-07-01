Оренбург, 1 июля 2020, 11:25 — REGNUM Главный врач детской областной клинической больницы города Оренбурга Салим Чолоян считает поправки к Конституции востребованными. Он отметил, что часть из них уже успешно реализуются на практике.

Главврач Оренбургской областной больницы Салим Чолоян на участке для голосования
Главврач Оренбургской областной больницы Салим Чолоян на участке для голосования
Orenburg.er.ru

Медик 1 июля принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. «Я считаю, что поправки к Конституции РФ сегодня очень актуальны. Часть из них уже фактически начали работать в нынешней эпидемиологической ситуации», — сказал Чолоян.

По его словам, по многим поправкам уже приняты законы, касающиеся поддержки семей, предпринимателей, граждан, оставшихся без работы. В сложной эпидситуации граждане смогли убедиться в эффективной и успешной реализации поправок на практике. «Все это, безусловно, доказывает востребованность предлагаемых поправок к Основному закону страны», — подчеркнул главврач.

Он также акцентировал внимание на том, что изменения в Конституцию в блоке здравоохранения фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места проживания. Вносимые поправки повысят качество здравоохранения в России.

Напомним, что 1 июля проходит основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. В Оренбуржье работает 1 724 участка для голосования.