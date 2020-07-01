Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась 699 пациентам с подтверждённым тестом на коронавирус. 32 человека с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 1 июля.

Коечный фонд в настоящее время заполнен на 30,9%. В стационарах медпомощь получают 699 пациентов, из них 32 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 9 тыс. 251 человек, практически все они находятся на самоизоляции по месту жительства.

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