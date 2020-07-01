Ханты-Мансийск, 1 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 261 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения — Сургут (98 положительных тестов), Нижневартовск (42), Нефтеюганский район (20), Когалым (20).
Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано на 1 июля 9 219 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 4 662 человек, 56 пациентов скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 1 июля составляет 0,91.