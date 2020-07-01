Благовещенск, , 11:11 — REGNUM в Амурской области за сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольшее число носителей коронавируса за сутки выявили в Благовещенске — +17, на втором месте Райчихинск — +5.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 1734 случая заражения коронавирусом.

В Приамурье провели более 108,5 тысячи исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля в России зафиксировано 6556 новых случаев коронавирус.