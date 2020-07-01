Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону не стали сокращать количество единиц общественного транспорта 1 июля. Власти прогнозируют увеличение пассажиропотока в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«1 июля, несмотря на выходной день, общественный транспорт будет работать по расписанию буднего дня», — говорится на сайте мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области к 10:00 мск избирательные участки посетили 69,12% жителей региона. В период досрочного голосования нарушений не выявлено.

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