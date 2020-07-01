Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростовской области к 10:00 мск 1 июля избирательные участки посетили 66,06% жителей региона с правом голоса, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, что досрочный период голосования по поправкам к Конституции РФ на Дону прошёл без нарушений. Об этом ранее сообщил руководитель облизбиркома Андрей Буров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области работа 2 тыс. 613 избирательных участков продлится до 20:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Досрочный период голосования в Ростовской области прошёл без нарушений

Читайте развитие сюжета: В Ростове-на-Дону 1 июля транспорт работает в обычном режиме