Тула, , 10:58 — REGNUM 76 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 1 июля в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся — жители Тулы, Донского и 12 районов области.

«Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Заокского района, Ефремова и Алексина в возрасте от 42 лет до 91 года», — уточнили в оперативном штабе.

Также за минувшие сутки выписан с выздоровлением 151 пациент с ранее подтверждённым заражением.

Всего в Тульской области на 1 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6672 человек, 5653 человека выздоровели. За период пандемии скончались 11 пациентов с COVID-19.