Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области досрочный период голосования по поправкам к Конституции РФ прошёл без нарушений. Об этом сообщил руководитель избирательной комиссии региона Андрей Буров.

Так, явка на Дону по итогам первых четырёх дней досрочного голосования явка избирателей составила 55,6%. Свой голос на избирательных участках, на дому или придомовых территориях оставили 1 млн 779 тыс. 771 человек.

«В Ростовской области голосование проходит без нарушений», — отметил глава облизбиркома.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 1 июля, в общероссийский день голосования на территории Ростовской области открыто 2 тыс. 613 избирательных участков. Время их работы — с 8:00 до 20:00 мск.

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