Пермь, , 10:53 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. За сутки, по состоянию на 1 июля, скончались три человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

От коронавирусной инфекции умерли 57-летний мужчина и 78-летняя женщина. Причиной смерти 85-летней женщины медики называют инсульт.

С начала пандемии в Пермском крае скончались 124 носителя SARS-CoV-2: от коронавирусной инфекции — 46 человек, от сопутствующих заболеваний — 48 пациентов.

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