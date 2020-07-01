Москва, , 11:32 — REGNUM В среднем на 3,7% будут повышены тарифы на коммунальные услуги в столице России с 1 июля текущего года. Лоб этом 1 июля рассказали в комплексе экономической политики Москвы, сообщает «Интерфакс».

"Тарифы на коммунальные услуги в городе проиндексированы с 1 июля в среднем на 3,7%», — заявили в столичном комплексе экономической политики.

Также там отметили, что тарифы на капитальный ремонт и на содержание жилых помещений пока остаются на прежнем уровне и будут увеличены с 1 января «на 3,7% и 5% соответственно».

При этом известно, что электроэнергии в домах с газовыми плитами увеличится с 5,47 руб. за кВт/час до 5,66 руб. (при дифференциации по двум зонам суток — в дневные часы с 6,29 до 6,51 руб., ночью — с 2,13 до 2,32 руб.), а в домах в домах с электрическими плитами — с 4,65 до 4,87 руб. за кВт/час (при дифференциации по двум зонам с 5,35 до 5,6 руб. днем и с 1,5 до 1,63 руб. ночью).

Кроме этого, стоимость отопления увеличилась с 2389,72 руб. за Гкал до 2470,98 руб., 1 куб. метра холодной воды — с 40,48 руб. до 42,3 руб., горячей — с 198,19 до 205,15 руб., канализации — с 29,57 до 30,9 руб.

Помимо того, указывается, что в поселениях Новой Москвы другие тарифы и они также увеличены с 1 июля.

«Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме», — также отметили в московском комплексе экономической политики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что в Санкт-Петербурге тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля вырастут примерно на 3,3%.