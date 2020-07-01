Краснодар, , 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Среди зараженных 43 женщины и 18 мужчин. Самому старшему пациенту 86 лет. В Краснодаре заболели трое детей — 11 и 16 лет, а также полуторагодовалый ребенок. В Сочи коронавирус подтвержден у пятилетнего ребенка и 17-летнего подростка. В Отрадненском районе также одному из заболевших 17 лет», — уточнили в оперативном штабе.

В числе лидеров по числу суточных заражений — Краснодар (23 случая), а также Апшеровский район (11) и Сочи (девять случаев).

Всего в Краснодарском края с 12 марта по 1 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6043 человек, 4783 выписаны с выздоровлением. 78 человек скончались. В тяжёлом состоянии в настоящее время находятся 11 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ, ещё два пациента на ЭКМО.