Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 1 июля.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались «44-летняя женщина с ожирением и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая поздно обратилась за медицинской помощью, и 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы».

Таким образом, в Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 127 случаев смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Ростовской области выявлено 95 носителей коронавируса, 353 человека выздоровели.

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