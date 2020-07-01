Москва, , 10:50 — REGNUM По состоянию на 1 июля в Москве выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике инфекции.

Днём ранее число инфицированных составляло 745 человек. Количество новых случаев коронавируса в Москве снижается третий день подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля в России выявлено 6556 новых случаев заражения коронавирусом.

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