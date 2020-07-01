Красноярск, , 10:46 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 1 июля коронавирус выявлен у 9044 человек, в том числе за сутки подтверждено 140 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Вылечились 4128 человек, в том числе 301 за последние сутки.

В Красноярском крае за весь период скончались 137 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях Красноярского края.

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