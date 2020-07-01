Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выздоровели ещё 353 пациента, ранее получившие положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 1 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 6 тыс. 103 заболевших, в том числе за последние сутки — 353 человека», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дону за последние сутки SARS-CoV-2 подтвердили у 95 жителей региона. Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 9 тыс. 706 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили ещё 95 носителей SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области скончались ещё два пациента с COVID-19