Пермь, , 10:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 1 июля, подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение проходят 38 пациентов. Под меднаблюдением в амбулаторных условиях находятся 13 человек. В одном случае коронавирус подтвержден посмертно.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 3 743 носителейSARS-CoV-2. Выздоровели 2 598 пациентов. Скончались 124 пациента.

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