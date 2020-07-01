Киев, , 10:36 — REGNUM В западных регионах Украины остается наибольший в стране суточный прирост больных коронавирусом, заявил на брифинге 1 июля глава минздрава страны Максим Степанов.

По данным министра, за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев в большим отрывом зафиксировано во Львовской области — 143, также в тройке лидеров Закарпатская и Ровенская области — по 72 случая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на Украине за последние сутки, по официальным данным, подтверждены 664 новых случая болезни, что значительно меньше, чем на прошлой неделе. Количество активных больных по состоянию на 1 июля составляет 24.277 человек.

Напомним, что 30 июня на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля было заявлено, что страну «накрывает» вторая волна эпидемии коронавируса.