Петропавловск-Камчатский, , 10:35 — REGNUM В Камчатском крае на 18:00 по местному времени (09:00 мск) в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 42,5% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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Активнее всего на Камчатке голосуют жители Алеутского района — за два часа до закрытия участков явка составила 75,2%.

Самая низкая явка фиксируется в столице региона. В Петропавловске-Камчатском проголосовали всего 34,53% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Курильских остров по поправкам к Конституции РФ голосуют активнее, чем на выборах президента в 2018 году.