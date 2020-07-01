Севастополь, , 10:31 — REGNUM Детские лагеря «Ласпи» и «Горный» в Севастополе начнут работу с 6 июля, сообщили в пресс-службе правительства города.

Вопрос обсуждался на заседании оперштаба. Как сообщила директор департамента образования и науки Елена Богомолова, детский лагерь «Горный» планируется открыть с 14 июля, а «Ласпи» — с 15 июля. Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что затягивать работу лагерей нет смысла, поскольку туристический сезон открывается с 1 июля.

«Организационно все готово. Документы мы сделаем за несколько дней. Предлагаю открыть лагеря с 6 июля», — сказал Развожаев.